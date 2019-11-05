Оккупанты на Донбассе подстрелили подростка: что об этом известно

Инцидент произошел еще в конце сентября в населенном пункте Золотое-5. Так, пророссийские боевики расстреляли 16-летнего парня из стрелкового оружия, когда тот находился возле кафе на улице Войкова.

Вероятно, оккупанты стреляли со стороны неподконтрольной Украине Михайловки. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном штабом ООС.

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В больнице Первомайска, что тоже располагается на оккупированной территории, медработники сообщили о том, что им доставили парня. Ему сделали операцию из-за ранения ребер в результате огня из стрелкового оружия. Кроме того, подростку также оказали психологическую помощь.

Мама и еще 5 соседей парня подтвердили то, что он получил ранение, когда находился возле кафе в Золотом-5. Именно там проходили торжества по случаю Дня села.

Внимание! А вот 4 ноября целую школу в Новотошковском пришлось эвакуировать из-за циничного обстрела боевиков. Дети пересидели обстрел в бомбоубежище, а по его окончанию продолжили обучение.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала