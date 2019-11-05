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      Оккупанты на Донбассе подстрелили подростка: что об этом известно

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      Пророссийские оккупанты ранили подростка в Золотом-5: что с парнем
      Пророссийские оккупанты ранили подростка в Золотом-5 / Иллюстративное фото

      Инцидент произошел еще в конце сентября в населенном пункте Золотое-5. Так, пророссийские боевики расстреляли 16-летнего парня из стрелкового оружия, когда тот находился возле кафе на улице Войкова.

      Вероятно, оккупанты стреляли со стороны неподконтрольной Украине Михайловки. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном штабом ООС.

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      В больнице Первомайска, что тоже располагается на оккупированной территории, медработники сообщили о том, что им доставили парня. Ему сделали операцию из-за ранения ребер в результате огня из стрелкового оружия. Кроме того, подростку также оказали психологическую помощь.

      Мама и еще 5 соседей парня подтвердили то, что он получил ранение, когда находился возле кафе в Золотом-5. Именно там проходили торжества по случаю Дня села.

      Внимание! А вот 4 ноября целую школу в Новотошковском пришлось эвакуировать из-за циничного обстрела боевиков. Дети пересидели обстрел в бомбоубежище, а по его окончанию продолжили обучение.

      карта окупованих територій ООС
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Операция Объединенных сил Дети и несовершеннолетние Постраждалі Пророссийские боевики
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