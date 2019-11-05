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      Такое ощущение, что их насильно гонят вперед, – ВСУ о боевиках на Донбассе

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      Оккупанты пытаются провоцировать бойцов ВСУ на Донбассе
      Оккупанты пытаются провоцировать бойцов ВСУ на Донбассе / Иллюстративное фото

      Пророссийские боевики активизировались в районе Приазовья и пытаются провоцировать военных Вооруженных сил. Однако, оккупанты не приближаются к украинским позициям и испытывают страх перед нашими бойцами.

      Наиболее напряженная ситуация на Донбассе – вблизи Водяного, рассказали в штабе операции Объединенных сил. Там оккупанты несколько последних недель палят по украинским бойцам из различного вооружения – от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.

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      "Бьют они не прицельно и в основном ночью. Хаотичными обстрелами враг пытается вызвать огонь. Мы на такие провокации не поддаемся и открываем огонь только в случае прямой угрозы жизни или здоровью собратьев или гражданских в Водяном", – рассказал военный ВСУ с позывным "Леший".

      Подконтрольные России боевики в последнее время также пытались приблизиться к украинским позициям. Однако, далеко не высовываются – сразу бегут обратно.

      Боятся. Пожалуй чувствуют, что мы готовы их встретить. Поползают немного, особо не высовываясь и обратно, к своим окопам. Типа "приказ выполнили, но ну его к черту". Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во вторую мировую,
      – добавили морпехи.

      Несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, украинские защитники готовятся к зиме и укрепляют свои позиции.

       

       

      К слову, российские оккупационные войска за минувшие сутки, 4 ноября, 20 раз открывали огонь по украинским военным. 4 раза они обстреляли силы ВСУ именно возле Водяного на Приазовье. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оружие Вооруженные силы Украины
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