Такое ощущение, что их насильно гонят вперед, – ВСУ о боевиках на Донбассе

Пророссийские боевики активизировались в районе Приазовья и пытаются провоцировать военных Вооруженных сил. Однако, оккупанты не приближаются к украинским позициям и испытывают страх перед нашими бойцами.

Наиболее напряженная ситуация на Донбассе – вблизи Водяного, рассказали в штабе операции Объединенных сил. Там оккупанты несколько последних недель палят по украинским бойцам из различного вооружения – от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.

Интересно: Любой компромисс с Россией – это измена: эксклюзивное интервью с Климкиным

"Бьют они не прицельно и в основном ночью. Хаотичными обстрелами враг пытается вызвать огонь. Мы на такие провокации не поддаемся и открываем огонь только в случае прямой угрозы жизни или здоровью собратьев или гражданских в Водяном", – рассказал военный ВСУ с позывным "Леший".

Подконтрольные России боевики в последнее время также пытались приблизиться к украинским позициям. Однако, далеко не высовываются – сразу бегут обратно.

Боятся. Пожалуй чувствуют, что мы готовы их встретить. Поползают немного, особо не высовываясь и обратно, к своим окопам. Типа "приказ выполнили, но ну его к черту". Такое ощущение, что их насильно кто-то выгоняет, как штрафбатовцев во вторую мировую,

– добавили морпехи.

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, украинские защитники готовятся к зиме и укрепляют свои позиции.

К слову, российские оккупационные войска за минувшие сутки, 4 ноября, 20 раз открывали огонь по украинским военным. 4 раза они обстреляли силы ВСУ именно возле Водяного на Приазовье. К счастью, потерь среди наших защитников нет.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала