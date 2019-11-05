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      Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе: где было горячее всего

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      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе
      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / mil.gov.ua

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За прошедшие сутки, 4 ноября боевики 20 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

      Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122, 120 и 80 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

      Интересная мысль: Пришло время Западу надавить на Россию, – генерал США о войне в Украине

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Водяного,
      • Марьинки,
      • Красногоровки,
      • Пищевика,
      • Старогнатовки,
      • Гнутово,
      • Новолуганского,
      • Троицкого,
      • Крымского,
      • железного,
      • Новгородского,
      • Хутора Свободного.

      Потерь вследствие обстрелов среди военных Объединенных сил не зафиксировано,
      – отметили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 5 ноября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.

      Отметим, на Донбассе уже произошло разведение войск со стороны украинских военных и подконтрольных России боевиков в Станице Луганской и в Золотом-4. Сейчас Украина готовится к разведению сил и средств на третьем участке – Петровское – Богдановка, что в Донецкой области. Войска начнут разводить 8 ноября, если пророссийские боевики до этого времени не нарушат режим тишины обстрелами.

      окуповані райони донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Отныне покупать валюту и банковские металлы украинцы могут без ограничений
      сегодня
      158
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
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