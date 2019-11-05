Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе: где было горячее всего

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За прошедшие сутки, 4 ноября боевики 20 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.

Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122, 120 и 80 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

Интересная мысль: Пришло время Западу надавить на Россию, – генерал США о войне в Украине

Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Водяного,

Марьинки,

Красногоровки,

Пищевика,

Старогнатовки,

Гнутово,

Новолуганского,

Троицкого,

Крымского,

железного,

Новгородского,

Хутора Свободного.

Потерь вследствие обстрелов среди военных Объединенных сил не зафиксировано,

– отметили в штабе.

В то же время, с начала суток, 5 ноября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.

Отметим, на Донбассе уже произошло разведение войск со стороны украинских военных и подконтрольных России боевиков в Станице Луганской и в Золотом-4. Сейчас Украина готовится к разведению сил и средств на третьем участке – Петровское – Богдановка, что в Донецкой области. Войска начнут разводить 8 ноября, если пророссийские боевики до этого времени не нарушат режим тишины обстрелами.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала