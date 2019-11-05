Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе: где было горячее всего
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За прошедшие сутки, 4 ноября боевики 20 раз открывали огонь по украинским военным. К счастью, потерь среди наших защитников нет.
Оккупанты били по украинским бойцам из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122, 120 и 80 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС.
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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:
- Водяного,
- Марьинки,
- Красногоровки,
- Пищевика,
- Старогнатовки,
- Гнутово,
- Новолуганского,
- Троицкого,
- Крымского,
- железного,
- Новгородского,
- Хутора Свободного.
Потерь вследствие обстрелов среди военных Объединенных сил не зафиксировано,
– отметили в штабе.
В то же время, с начала суток, 5 ноября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.
Отметим, на Донбассе уже произошло разведение войск со стороны украинских военных и подконтрольных России боевиков в Станице Луганской и в Золотом-4. Сейчас Украина готовится к разведению сил и средств на третьем участке – Петровское – Богдановка, что в Донецкой области. Войска начнут разводить 8 ноября, если пророссийские боевики до этого времени не нарушат режим тишины обстрелами.