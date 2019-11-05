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      24 Канал Новини Новини України
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      Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: де було найгарячіше

      7 Читать новость на русском
      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі
      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі / mil.gov.ua

      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. За минулу добу, 4 листопада бойовики 20 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників немає.

      Окупанти гатили по українських бійцях зі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122, 120 і 80 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС.

      Цікава думка: Прийшов час Заходу натиснути на Росію, – генерал США про війну в Україні

      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

      • Водяного,
      • Мар'їнки,
      • Красногорівки,
      • Пищевика, 
      • Старогнатівки,
      • Гнутового, 
      • Новолуганського,
      • Троїцького,
      • Кримського,
      • Залізного, 
      • Новгородського, 
      • Хутора Вільного.

      Втрат унаслідок обстрілів серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано,
      – наголосили у штабі.

      Водночас, від початку доби, 2 жовтня, окупанти дотримуються режиму тиші і не відкривали вогонь по українських позиціях.

      Відзначимо, на Донбасі вже відбулося розведення військ зі сторони українських військових та підконтрольних Росії бойовиків у Станиці Луганській та у Золотому-4. Наразі Україна готується до розведення сил і засобів на третій ділянці – Петрівське – Богданівка, що у Донецькій області. Війська почнуть розводити 8 листопада, якщо проросійські бойовики до цього часу не порушать режим тиші обстрілами.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
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