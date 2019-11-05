Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: де було найгарячіше

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. За минулу добу, 4 листопада бойовики 20 разів відкривали вогонь по українських військових. На щастя, втрат серед наших захисників немає.

Окупанти гатили по українських бійцях зі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122, 120 і 80 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

Водяного,

Мар'їнки,

Красногорівки,

Пищевика,

Старогнатівки,

Гнутового,

Новолуганського,

Троїцького,

Кримського,

Залізного,

Новгородського,

Хутора Вільного.

Втрат унаслідок обстрілів серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано,

– наголосили у штабі.

Водночас, від початку доби, 2 жовтня, окупанти дотримуються режиму тиші і не відкривали вогонь по українських позиціях.

Відзначимо, на Донбасі вже відбулося розведення військ зі сторони українських військових та підконтрольних Росії бойовиків у Станиці Луганській та у Золотому-4. Наразі Україна готується до розведення сил і засобів на третій ділянці – Петрівське – Богданівка, що у Донецькій області. Війська почнуть розводити 8 листопада, якщо проросійські бойовики до цього часу не порушать режим тиші обстрілами.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу