Таке відчуття, що їх насильно женуть вперед, – ЗСУ про бойовиків на Донбасі

Проросійські бойовики активізувалися у районі Приазов'я і намагаються провокувати військових Збройних сил. Проте, окупанти не наближаються до українських позицій і відчувають страх перед нашими бійцями.

Найбільш напружена ситуація на Донбасі – поблизу Водяного, розповіли у штабі Операції Об'єднаних сил. Там окупанти кілька останніх тижнів гатять по українських бійцях з різного озброєння - від стрілецької зброї і гранатометів до мінометів та ствольної артилерії.

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"Б’ють вони не прицільно і в основному вночі. Хаотичними обстрілами ворог намагається викликати вогонь у відповідь. Ми на такі провокації не піддаємося і відкриваємо вогонь лише у випадку прямої загрози життю чи здоров’ю побратимів або цивільних у Водяному", – розповів військовий ЗСУ з позивним "Лєший".

Підконтрольні Росії бойовики останнім часом також намагалися наблизитись до українських позицій. Проте, далеко не висовуються – одразу втікають назад.

Бояться. Мабуть відчувають, що ми готові їх зустріти. Поповзають трохи, особливо не висовуючись і назад, до своїх окопів. Типу "наказ виконали, але ну його до біса". Таке відчуття, що їх насильно хтось виганяє, як штрафбатівців у другу світову,

– додали морпіхи.

Незважаючи на постійні обстріли з боку окупантів, українські захисники готуються до зими та укріплюють свої позиції.

До слова, російські окупаційні війська за минулу добу, 4 листопада, 20 разів відкривали вогонь по українських військових. 4 рази вони обстріляли сили ЗСУ саме біля Водяного на Приазов'ї. На щастя, втрат серед наших захисників немає.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу