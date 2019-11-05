Ситуация на Донбассе: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

– неподалеку Водяного – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– возле Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

– в районе Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе также отметили, что украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка – Петровское). Начало мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение семи суток.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала