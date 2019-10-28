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      Оккупанты легализовали игорный бизнес в аннексированном Крыму

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      Оккупанты хотят легализовать игорный бизнес в аннексированной Ялте
      Оккупанты хотят легализовать игорный бизнес в аннексированной Ялте / wikipedia.org

      Российские оккупанты намерены легализовать игорный бизнес на территории оккупированной Ялты. Соответствующий приказ о создании игровой зоны "Золотой берег" подписал российский премьер Дмитрий Медведев.

      Игровая зона займет территорию площадью 146 тысяч 851 квадратный метр, говорится в указе на сайте правовой информации России.

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      Оккупанты шли к легализации игорного бизнеса на оккупированном полуострове едва ли не с первых дней аннексии. Так, Путин подписал соответствующий закон уже в июле 2014 года.

      Ранее также уточнялось, что игровая зона будет создана не в самой Ялте, а в поселке Кацивели, что входит в Ялтинский горсовет. Предварительно представители оккупантов предусматривали запуск игровой зоны на конец 2019 года.

      Что известно об игорном бизнесе в России?
      В России игорный бизнес легален лишь в отдельных специальных зонах. Таких там четыре – в Калиниградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Ялта Новости Крыма Аннексия Крыма
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