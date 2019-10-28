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      Окупанти легалізували гральний бізнес в анексованому Криму

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      Окупанти хочуть легалізувати гральний бізнес в анексованій Ялті
      Окупанти хочуть легалізувати гральний бізнес в анексованій Ялті / wikipedia.org

      Російські окупанти мають намір легалізувати гральний бізнес на території окупованої Ялти. Відповідний наказ про створення ігрової зони "Золотий беріг" підписав російський прем'єр Дмитро Медведєв.

      Ігрова зона займатиме територію площею 146 тисяч 851 квадратний метр, зазначається в указі на сайті правової інформації Росії.

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      Окупанти ішли до легалізації грального бізнесу на окупованому півострові ледь не з перших днів анексії. Так, Путін підписав відповідний закон вже у липні 2014 року.

      Раніше також уточнювалося, що ігрова зона буде створена не у самій Ялті, а в селищі Кацівелі, що входить до Ялтинської міськради. Попередньо представники окупантів передбачали запуск ігрової зони на кінець 2019 року.

      Що відомо про гральний бізнес у Росії?У Росії гральний бізнес легальний лише в окремих спеціальних зонах. Таких там є чотири – у Калініградській області, Алтайському, Краснодарському і Приморському краях.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Ялта
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