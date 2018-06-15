Оккупанты Луганщины заговорили о возвращении в состав Украины

Представители оккупационной власти Луганщины не против вернуться в состав Украины, правда это, по их словам, должно быть в соответствии с минскими соглашениями. Также боевики отметили, что хотят быть самостоятельной единицей в составе государства.

Такое заявление сделал так называемый "исполняющий обязанности министра иностранных дел" псевдореспублики Владислав Дейнего, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле демонстрирует прямо противоположное – полный отказ в гуманитарной сфере, блокирования тех же обменов, отказ от выплат пенсий", – убеждает представитель оккупационной администрации.

По его словам, что отторжение территории от государства ведет или к самостоятельному существованию этой территории, или к ее присоединения к другим субъектам международного права.

"Но если Украина найдет в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации минских соглашений, то при таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по восстановлению взаимоотношений. Но говорится, прежде всего, о договорных отношениях с Киевом. То есть опять-таки имеется в виду приобретение определенной степени самостоятельности во взаимоотношениях с государством, в составе которой мы остаемся, но как самостоятельный субъект, входящий в это государство", – подчеркнул так называемый "исполняющий обязанности министра иностранных дел" боевиков на оккупированной территории Луганщины.

Одновременно оккупант добавил, что говорится о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

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"То есть наша самостоятельность является прописанной в комплексе мер по реализации минских соглашений. Мы ее задекларировали, и она является закрепленной. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий", – констатировал он.