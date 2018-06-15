Окупанти Луганщини заговорили про повернення до складу України

Представники окупаційної влади Луганщини не проти повернутися до складу України, щоправда це, за їхніми словами, має бути відповідно до мінських угод. Також бойовики зазначили, що хочуть бути самостійною одиницею у складі держави.

Таку заяву зробив так званий "виконувач обов'язків міністра закордонних справ" псевдореспубліки Владислав Дейнего, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Практика показує, що Україна повністю скидає з рахунків Донбас. Їм є потрібною тільки територія. І вся їхня діяльність, яка повинна показувати їхню прихильність мінським зобов'язаннями, на ділі демонструє прямо протилежне – повна відмова в гуманітарній сфері, блокування тих же обмінів, відмова від виплат пенсій", – переконує представник окупаційної адміністрації.

За його словами, що відторгнення території від держави веде або до самостійного існування цієї території, або до її приєднання до інших суб'єктів міжнародного права.

"Але якщо Україна знайде в собі сили змінити радикально, на 180 градусів, свій вектор і йти шляхом реалізації мінських угод, то за таких обставин є можливими варіанти розвитку ситуації щодо відновлення взаємин. Але мовиться, перш за все, про договірні взаємини з Києвом. Тобто знову-таки мається на увазі набуття певної міри самостійності у взаєминах з державою, у складі якої ми залишаємося, але як самостійний суб'єкт, що входить до цієї держави", – підкреслив так званий "виконувач обов'язків міністра закордонних справ" бойовиків на окупованій території Луганщини.

Водночас окупант додав, що мовиться про федеративний чи конфедеративний устрій держави.

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"Тобто самостійність наша є прописаною в комплексі заходів щодо реалізації мінських угод. Ми її задекларували, і вона є закріпленою. Виходить, що самостійність в нашому разі є неминучою за будь-якого розвитку подій", – констатував він.