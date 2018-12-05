Оккупанты меняют свою тактику на передовой, – военнослужащий ВСУ

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил об объявлении вероятного затишье в ОРДЛО на период праздников, но пока выстрелы на Востоке не утихают.

4 декабря враг семь раз применил запрещенное вооружение, Украина понесла необратимые потери: один военный погиб, трое – ранены.

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В штабе ООС констатировали усиление обстрелов: насчитали 24 атаки. Активно боевики стреляли в окрестностях Авдеевки, Луганского и в приморском направлении. Такую активность солдаты вооруженных сил связывают с наращиванием вооружения у противника.

Военнослужащий ВСУ Владимир описал привычное поведение врага на передовой, и отметил, что в последнее время террористы меняют свою тактику.

Активных действий нету. Иногда стреляют – некий "обмен приветствиями". Обычно целятся из гранатометов, несколько раз даже из минометов,

– рассказал Владимир.

Его собрат Сергей добавил, что после того, как ввели военное положение, оккупанты начали стрелять несколько серьезнее и чаще подбираться к позициям ВСУ.

Ночью мы видим пятна в тепловизоре. Как всегда докладываем, решаем и открываем огонь,

– добавил он.

Бойцы рассказали, что враг как "прощупывает" позиции армейцев.



Окупать стали чаще подбираться к позициям украинских военных

Украинские военнослужащие также подтвердили заявление начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко по скоплению вражеских сил у границ.

По словам военных, ночью хорошо слышно, как движется техника. Усиленно готовится и вражеская пехота: облагораживают окопы и укрепляют огневые позиции. Солдаты убеждены, что вражеское наступление вполне реально, но они к нему готовы.

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Слова воинов в окопах и армейских руководителей поддерживают и отчеты ОБСЕ: наблюдатели еженедельно фиксируют скопления русской артиллерии, бронетехники и другого оружия на территории псевдореспублик и за ее пределами.