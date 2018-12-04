Прифронтовая зона похожа на каток: как украинские военные переживают зиму
На Донбассе количество обстрелов возросло, двое украинских военных ранены. Боевики 14 раз открывали огонь по нашим позициям. Однако, кроме обстрелов со стороны оккупантов, наших воинам беспокоит еще и непогода.
На смену дождю и грязи пришел холод и все покрылось льдом, превратив позиции и подъезды к ним на каток.
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За несколько дней на Донбасс пришла настоящая зима, ночью -14°C, сейчас примерно -5°C. Все заледенело – кусты, дорога... Однако, война продолжается и бойцы на это не обращают внимания.
Солдаты народными методами размораживают водовозку.
Так военные разогревают водовозку
Вода замерзла, холодная-холодная, но все нормально, мы держимся. По окопам посыпаем, чтобы ночью можно было нормально передвигаться. Есть также нормальное обеспечение – вещи, буржуйки, и дрова заготавливаем,
– ответил военнослужащий ВСУ Юрий.
В блиндаже действительно тепло, еще и кормят горячей едой. После завтрака встречают военного врача Татьяну. В холодное время ей приходится следить еще за тем, чтобы простуда не уложила солдат в постель. В мирной жизни она оставила работу педагога и с 2014-го года на фронте является медиком-волонтером, а с 2017-го года подписала контракт.
Мы для этого на фронте, чтобы там было тихо и дети могли жить спокойно. Я знаю, что мои дети там в безопасности, поэтому я здесь. Так же и остальные ребята. Семья, страна, люди,
– сказала военный медик Татьяна.
Дома маму ждет 13-летняя дочь, и именно с ней Татьяна хотела бы встретить праздники. Однако, этот Новый год женщина проведет на фронте. А здесь не спокойно.
После введения военного положения, враг немного притих, говорят солдаты. Однако, понимают – это не надолго. Террористы в линии разграничения продолжают стягивать технику.