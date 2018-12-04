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      Прифронтовая зона похожа на каток: как украинские военные переживают зиму

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      На Донбассе количество обстрелов возросло, двое украинских военных ранены. Боевики 14 раз открывали огонь по нашим позициям. Однако, кроме обстрелов со стороны оккупантов, наших воинам беспокоит еще и непогода.

      На смену дождю и грязи пришел холод и все покрылось льдом, превратив позиции и подъезды к ним на каток.

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      За несколько дней на Донбасс пришла настоящая зима, ночью -14°C, сейчас примерно -5°C. Все заледенело – кусты, дорога... Однако, война продолжается и бойцы на это не обращают внимания.

      Солдаты народными методами размораживают водовозку.

      Так військові розігрівають водовозку
      Так военные разогревают водовозку

      Вода замерзла, холодная-холодная, но все нормально, мы держимся. По окопам посыпаем, чтобы ночью можно было нормально передвигаться. Есть также нормальное обеспечение – вещи, буржуйки, и дрова заготавливаем,
      – ответил военнослужащий ВСУ Юрий.

      В блиндаже действительно тепло, еще и кормят горячей едой. После завтрака встречают военного врача Татьяну. В холодное время ей приходится следить еще за тем, чтобы простуда не уложила солдат в постель. В мирной жизни она оставила работу педагога и с 2014-го года на фронте является медиком-волонтером, а с 2017-го года подписала контракт.

      Мы для этого на фронте, чтобы там было тихо и дети могли жить спокойно. Я знаю, что мои дети там в безопасности, поэтому я здесь. Так же и остальные ребята. Семья, страна, люди,
      – сказала военный медик Татьяна.

      Дома маму ждет 13-летняя дочь, и именно с ней Татьяна хотела бы встретить праздники. Однако, этот Новый год женщина проведет на фронте. А здесь не спокойно.

      После введения военного положения, враг немного притих, говорят солдаты. Однако, понимают – это не надолго. Террористы в линии разграничения продолжают стягивать технику.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Погода Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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