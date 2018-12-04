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      Сутки на Донбассе: оккупанты понесли значительные потери

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      Сутки на Донбассе: 14 обстрелов украинских позиций, 3 оккупантов уничтожены
      Сутки на Донбассе: 14 обстрелов украинских позиций, 3 оккупантов уничтожены / Укрінформ

      3 декабря ситуацию на Донбассе полностью контролировали Объединенные силы. Правда, оккупанты все же 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в частности, зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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      В течение суток 3 декабря враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам Объединенных сил возле Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 миллиметра, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял с минометов 120-го калибра,
      – отмечают украинские военные.

      По их словам, в результате боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

      "Обороняющиеся подразделения принимали адекватные меры для подавления вражеской огневой активности", – отмечают в штабе.

      Добавим, по данным разведки, 3 декабря, трое российских оккупантов были уничтожены, а еще трое ранены.

      С начала этих суток 4 декабря оккупанты огонь в направлении украинских позиций не открывали.

      Напомним, как отметил Президент Украины Петр Порошенко, Россия резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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