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      Доба на Донбасі: окупанти зазнали значних утрат

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      Доба на Донбасі: 14 обстрілів українських позицій, 3 окупантів знищено
      Доба на Донбасі: 14 обстрілів українських позицій, 3 окупантів знищено / Укрінформ

      3 грудня ситуацію на Донбасі цілком контролювали Об’єднані сили. Щоправда, окупанти все ж 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема, зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

      Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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      Протягом доби 3 грудня ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 міліметри, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру,
      – зазанчають українські військові.

      За їхніми словами, внаслідок бойових дій поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

      "Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності", – наголошують у Штабі.

      Додамо, за даними розвідки, 3 грудня, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.
      Від початку цієї доби 4 грудня окупанти вогонь у напрямку українських позицій не відкривав.

      Нагадаємо, як зауважив Президент України Петро Порошенко, Росія різко збільшила чисельність своїх військових і збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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