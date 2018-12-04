Доба на Донбасі: окупанти зазнали значних утрат

3 грудня ситуацію на Донбасі цілком контролювали Об’єднані сили. Щоправда, окупанти все ж 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема, зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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Протягом доби 3 грудня ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 міліметри, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру,

– зазанчають українські військові.

За їхніми словами, внаслідок бойових дій поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

"Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності", – наголошують у Штабі.

Додамо, за даними розвідки, 3 грудня, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.

Від початку цієї доби 4 грудня окупанти вогонь у напрямку українських позицій не відкривав.

Нагадаємо, як зауважив Президент України Петро Порошенко, Росія різко збільшила чисельність своїх військових і збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.