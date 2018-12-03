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      У псевдореспубліці ДНР вбили американського добровольця

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      Пол Райлі
      Пол Райлі / Фото з соціальних мереж

      Американець Вільям Пол Райлі приїхав воювати на боці "ДНР", а його пограбували і вбили.

      Сліди загубилися 3 роки тому в Ростові.

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      Російське видання Ростов.ru з посиланням на власні джерела повідомило, що його могилу знайшли на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області.

      Навесні 2015 року американець приїхав до Москви. Звідти перебрався до Ростова, а потім планував прямувати до "ДНР", аби приєднатися до сепаратистів.

      У російському місті його пограбували: відібрали 2 тисячі доларів готівкою і банківські карти. Улітку 2015 року зв'язок з ним перервався. Його співвітчизник Рассел Бентлі, який теж воював на Донбасі, спробував його розшукати. Йому порадили не робити цього. Наразі не відомі причини вбивства Райлі - розповів журналіст Денис Казанський, який відстежував історію американця-прибічника проросійських сепаратистів.

      Я не бачу сенсу для них брехати, наприклад, просто щось вигадувати, тому що це інформація такого не пропагандистського характеру. Я думаю, якщо це ростовський сайт і справа йде в Ростові, то думаю у них є джерела в міських цих органах,
      – сказав журналіст Денис Казанський.

      Нагадаємо, в окремих районах Донецької і Луганської областей діти пройшли навчання в так званих "патріотичних таборах". Бойовики вчать дітей поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.

      Теги: Новини України Новини США Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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