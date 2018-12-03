В псевдореспублике ДНР убили американского добровольца

Американец Уильям Пол Райли приехал воевать на стороне "ДНР", а его ограбили и убили.

Следы затерялись 3 года назад в Ростове.

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Российское издание Ростов.ru со ссылкой на собственные источники сообщило, что его могилу нашли на временно неподконтрольных территориях Донецкой области.

Весной 2015 года американец приехал в Москву. Оттуда перебрался в Ростов, а затем планировал прибыть в "ДНР", чтобы присоединиться к сепаратистам.

"В российском городе его ограбили: отобрали 2 тысячи долларов наличными и банковские карты. Летом 2015 года связь с ним прервалась. Его соотечественник Рассел Бентли, который тоже воюет на Донбассе, попытался его разыскать. Ему посоветовали не делать этого. Пока не известны причины убийства Райли" – рассказал журналист Денис Казанский, который отслеживал историю американца-сторонника пророссийских сепаратистов.

Я не вижу смысла для них врать, например, просто что-то придумывать, потому что это информация такого не пропагандистского характера. Я думаю, если это ростовский сайт и дело идёт в Ростове, то думаю у них есть источники в городских этих органах,

– сказал журналист Денис Казанский.

Напомним, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей дети прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях". Боевики учат детей обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.