15:26
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В псевдореспублике ДНР убили американского добровольца

      128 Читати новину українською
      Пол Райли
      Пол Райли / Соцсети

      Американец Уильям Пол Райли приехал воевать на стороне "ДНР", а его ограбили и убили.

      Следы затерялись 3 года назад в Ростове.

      Читайте также: Порошенко внёс в Раду закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

      Российское издание Ростов.ru со ссылкой на собственные источники сообщило, что его могилу нашли на временно неподконтрольных территориях Донецкой области.

      Весной 2015 года американец приехал в Москву. Оттуда перебрался в Ростов, а затем планировал прибыть в "ДНР", чтобы присоединиться к сепаратистам.

      "В российском городе его ограбили: отобрали 2 тысячи долларов наличными и банковские карты. Летом 2015 года связь с ним прервалась. Его соотечественник Рассел Бентли, который тоже воюет на Донбассе, попытался его разыскать. Ему посоветовали не делать этого. Пока не известны причины убийства Райли" – рассказал журналист Денис Казанский, который отслеживал историю американца-сторонника пророссийских сепаратистов.

      Я не вижу смысла для них врать, например, просто что-то придумывать, потому что это информация такого не пропагандистского характера. Я думаю, если это ростовский сайт и дело идёт в Ростове, то думаю у них есть источники в городских этих органах,
      – сказал журналист Денис Казанский.

      Напомним, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей дети прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях". Боевики учат детей обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сегодня , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 228
      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      сегодня , 14:01 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Олександр Бевза 81
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2888
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 357
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1890
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      "Бизнес на крови": нардепы требуют санкций против Лорак, Повалий, Лебеды
       6 октября , 16:25
      В Крым завезены шесть ядерных боеголовок, – Джемилев
       6 декабря 2016 , 21:20
      Kia вывела новые Ceed GT и ProCeed
       14 сентября , 12:49
      Лунин не сыграет в основе против Вильярреала – тренер Леганеса назвал причину
       14 сентября , 17:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук