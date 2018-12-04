10:57
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Прифронтова зона схожа на ковзанку: як українські військові переживають зиму

      233 Читать новость на русском

      На Донбасі кількість обстрілів зросла, двоє українських військових поранені. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Проте, окрім обстрілів з боку окупантів, нашим воїнам дошкуляє ще й негода.

      На зміну дощу та багнюці прийшов холод і все покрилося кригою, перетворивши позиції і під'їзди до них на ковзанку.

      Читайте також: Доба на Донбасі: окупанти зазнали значних утрат

      За декілька днів на Донбас прийшла справжня зима, вночі -14°C, зараз приблизно -5°C. Все заледеніло – кущі, дорога... Проте, війна триває і бійці на це не зважають.

      Солдати народними методами розморожують водовозку.

      Так військові розігрівають водовозку
      Так військові розігрівають водовозку

      Вода замерзла, холодна-холодна, але все нормально, ми тримаємося. По окопах посипаємо, щоб вночі можна було нормально пересуватись. Маємо також нормальне забезпечення – речі, буржуйки, і дрова заготовляємо,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ Юрій.

      У бліндажі справді тепло, ще й годують гарячою їжею. Після сніданку зустрічають військового лікаря Тетяну. В холодну пору їй доводиться стежити ще за тим, щоб застуда не вклала солдатів у ліжко. У мирному житті вона лишила роботу реабілітолога і з 2014-го року на фронті є медиком-волонтером, а з 2017-го року підписала контракт.

      Ми для того на фронті, щоб там було тихо і діти могли жити спокійно. Я знаю, що мої діти там в безпеці, тому я тут. Так само і решта хлопців. Сім’я, країна, люди,
      – сказала військовий медик Тетяна.

      Вдома маму чекає 13-річна донечка, і саме з нею Тетяна хотіла б зустріти свята. Проте, цей Новий рік жінка проведе на фронті. А тут не спокійно.

      Після запровадження воєнного стану, ворог трохи притих, кажуть солдати. Однак, розуміють – це не надовго. Терористи до лінії розмежування продовжують стягувати техніку.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Погода
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сьогодні , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Максим Пансик 806
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 грудня , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 5144
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      3 грудня , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      1292
      Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      3 грудня , 21:01 Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      2347
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 грудня , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1364
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Легальних підстав на від'єднання Криму від України немає, — експерт
       27 лютого 2014 , 14:54 1
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Volkswagen Polo "на бляхах" – дешевше маршрутки
       2 вересня , 09:33
      Україна U-17 з двозначним рахунком розгромила Гібралтар в матчі відбору до Євро-2019
       13 жовтня , 17:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук