Прифронтова зона схожа на ковзанку: як українські військові переживають зиму

На Донбасі кількість обстрілів зросла, двоє українських військових поранені. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Проте, окрім обстрілів з боку окупантів, нашим воїнам дошкуляє ще й негода.

На зміну дощу та багнюці прийшов холод і все покрилося кригою, перетворивши позиції і під'їзди до них на ковзанку.

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За декілька днів на Донбас прийшла справжня зима, вночі -14°C, зараз приблизно -5°C. Все заледеніло – кущі, дорога... Проте, війна триває і бійці на це не зважають.

Солдати народними методами розморожують водовозку.



Так військові розігрівають водовозку

Вода замерзла, холодна-холодна, але все нормально, ми тримаємося. По окопах посипаємо, щоб вночі можна було нормально пересуватись. Маємо також нормальне забезпечення – речі, буржуйки, і дрова заготовляємо,

– відповів військовослужбовець ЗСУ Юрій.

У бліндажі справді тепло, ще й годують гарячою їжею. Після сніданку зустрічають військового лікаря Тетяну. В холодну пору їй доводиться стежити ще за тим, щоб застуда не вклала солдатів у ліжко. У мирному житті вона лишила роботу реабілітолога і з 2014-го року на фронті є медиком-волонтером, а з 2017-го року підписала контракт.

Ми для того на фронті, щоб там було тихо і діти могли жити спокійно. Я знаю, що мої діти там в безпеці, тому я тут. Так само і решта хлопців. Сім’я, країна, люди,

– сказала військовий медик Тетяна.

Вдома маму чекає 13-річна донечка, і саме з нею Тетяна хотіла б зустріти свята. Проте, цей Новий рік жінка проведе на фронті. А тут не спокійно.

Після запровадження воєнного стану, ворог трохи притих, кажуть солдати. Однак, розуміють – це не надовго. Терористи до лінії розмежування продовжують стягувати техніку.