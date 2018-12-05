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      Окупанти змінюють свою тактику на передовій, – військовослужбовець ЗСУ

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      Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік повідомив про оголошення ймовірного затишшя у ОРДЛО на період свят, та поки що постріли на Сході не стихають.

      4 грудня ворог сім разів застосував заборонене озброєння, Україна зазнала незворотної втрати: один військовий загинув, троє – поранені. 

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      У штабі ООС констатували посилення обстрілів: нарахували 24 атаки. Найактивніше бойовики стріляли на околицях Авдіївки, Луганського та у приморському напрямку. Таку активність солдати збройних сил пов'язують з нарощенням озброєння у ворога.

      Військовослужбовець ЗСУ Володимир описав звичну поведінку ворога на передовій, та зазначив, що останнім часом терористи змінюють свою тактику.

      Активних дій нема. Іноді стріляють – такий собі "обмін привітами". Зазвичай цілять з гранатометів, декілька разів навіть з мінометів стріляли,
      – розповів Володимир.

      Його побратим Сергій додав, що після того, як ввели воєнний стан, окупанти почали стріляти дещо серйозніше та частіше підбиратися до позицій ЗСУ.

      Вночі ми бачимо плями в тепловізорі. Як завжди доповідаємо, вирішуємо й відкриваємо вогонь,
      – додав він.

      Бійці розповіли, що ворог наче "промацує" позиції армійців.

      Війна на Донбасі
      Окупати почали частіше підбиратися до позицій українських військових

      Українські військовослужбовці також підтвердили заяву начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка щодо скупчення ворожих сил біля кордонів.

      За словами військових, вночі добре чути, як рухається техніка. Посилено готується й ворожа піхота: облагороджують окопи та зміцнюють вогневі позиції. Солдати переконані, що ворожий наступ цілком реальний, проте вони до нього готові.

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      Слова воїнів в окопах та армійських керманичів підтримують й звіти ОБСЄ: спостерігачі щотижня фіксують скупчення російської артилерії, бронетехніки та іншої зброї на території псевдореспублік та за її межами. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі ОБСЄ Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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