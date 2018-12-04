На Донбасі можуть оголосити перемир’я на новорічно-різдвяні свята

Тристороння контактна група готується до перемир'я на Донбасі у зв'язку з новорічними святами, заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У робочій групі з безпеки учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню і підготовку до перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами", – сказав Сайдік за підсумками засідання ТКГ.

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Спецпредставник повідомив, що в засіданнях ТКГ буде перерва на 4 тижні – до середини січня з 19 грудня.

"І я дуже сподіваюся, що у нас буде справді серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами", – зазначив він.

До слова, 4 грудня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 військових зазнали поранень різних ступенів важкості. За добу окупанти здійснили 11 обстрілів, при цьому 4 – із забороненого мінськими угодами озброєння.