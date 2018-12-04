На Донбассе могут объявить перемирие на новогодне-рождественские праздники

Трехсторонняя контактная группа готовится к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В рабочей группе по безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовке к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками", – сказал Сайдик по итогам заседания ТКГ.

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Спецпредставитель сообщил, что в заседаниях ТКГ будет перерыв на 4 недели – до середины января с 19 декабря.

"И я очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", – отметил он.

К слову, 4 декабря в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб 1 боец ​​Операции Объединенных сил, еще 2 военных получили ранения различной степени тяжести. За сутки оккупанты совершили 11 обстрелов, при этом 4 – с запрещенного минскими соглашениями вооружения.