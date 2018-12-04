Украина понесла потери на Донбассе, боевики применили запрещенное оружие
Во вторник, 4 декабря, в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб 1 боец Операции Объединенных сил, еще 2 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. За сутки оккупанты совершили 11 обстрелов, при этом 4 – из запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Под обстрелы российских оккупационных сил попали позиции украинских военных в районах Новозвановки, Луганского, Авдеевки, Березовой, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного и Широкино.
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Пророссийские боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А на одном из направлений зафиксирована активность вражеского снайпера.
Кроме того, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, обстреливая опорные пункты сил ООС на подступах к Водяному, Широкино и Луганского. Вблизи последнего пророссийские боевики совершили огневой налет еще и минометами калибра 120 миллиметров.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.