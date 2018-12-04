Украина понесла потери на Донбассе, боевики применили запрещенное оружие

Ситуация на Донбассе 4 декабря / Фото из открытых источников

Во вторник, 4 декабря, в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб 1 боец Операции Объединенных сил, еще 2 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. За сутки оккупанты совершили 11 обстрелов, при этом 4 – из запрещенного минскими соглашениями вооружения.