19:16
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Украина понесла потери на Донбассе, боевики применили запрещенное оружие

      229 Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе 4 декабря
      Ситуация на Донбассе 4 декабря / Фото из открытых источников

      Во вторник, 4 декабря, в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб 1 боец Операции Объединенных сил, еще 2 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. За сутки оккупанты совершили 11 обстрелов, при этом 4 – из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Под обстрелы российских оккупационных сил попали позиции украинских военных в районах Новозвановки, Луганского, Авдеевки, Березовой, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного и Широкино.

      Читайте также: Какую тяжелую технику оккупанты сосредоточили на Донбассе: данные ОБСЕ

      Пророссийские боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А на одном из направлений зафиксирована активность вражеского снайпера.

      Кроме того, оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, обстреливая опорные пункты сил ООС на подступах к Водяному, Широкино и Луганского. Вблизи последнего пророссийские боевики совершили огневой налет еще и минометами калибра 120 миллиметров.

      Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      сегодня , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
       27 мая , 12:01
      Сторонники "Свободы" подрались с милицией во время митинга в Черновцах
       13 января 2013 , 16:41 35
      Экс-форвард Динамо, Таврии и Металлурга Д сменил клуб в США
       31 июля , 09:15
      Главные новости футбола 23 октября: Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити, Ювентус на выезде победил Манчестер Юнайтед
       24 октября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук