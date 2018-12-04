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      Україна зазнала втрати на Донбасі, бойовики застосували заборонену зброю

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      Ситуація на Донбасі 4 грудня
      Ситуація на Донбасі 4 грудня / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 4 грудня, внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув 1 боєць Операції Об’єднаних сил, ще 2 військових зазнали поранень різних ступенів важкості. За добу окупанти здійснили 11 обстрілів, при цьому 4 – із забороненого мінськими угодами озброєння.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

      Під обстріли російських окупаційних сил потрапили позиції українських військових у районах Новозванівки, Луганського, Авдіївки, Березового, Новомихайлівки, Старогнатівки, Водяного та Широкиного.

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      Проросійські бойовики вели прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на одному з напрямків зафіксовано активність ворожого снайпера.

      Окрім того, окупанти гатили з мінометів калібру 82 міліметри, обстрілюючи опорні пункти сил ООС на підступах до Водяного, Широкиного та Луганського. Поблизу останнього проросійські бойовики здійснили вогневий наліт ще й мінометами калібру 120 міліметрів.

      Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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