Постоянная боеготовность и никаких увольнений: как боевики реагируют на военное положение

На оккупированных территориях российское командование ввело так называемый особый режим поддержания постоянной боевой готовности. На период действия военного положения в отдельных областях Украины оккупанты отменили отпуска и увольнения для российских военных, а также активировали разведку.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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В министерстве отмечают, что оккупанты ввели особый режим поддержания постоянной боевой готовности соединений и частей 1 и 2 армейского корпусов Вооруженных сил РФ. Таким образом пророссийские боевики готовятся к возможной активизации боевых действий.

В частности, передовые позиции усиливаются дополнительными бронегруппами и артиллерийскими расчетами с обеспечением их двойным боекомплектом,

– сказал он.

Кроме того, российским военнослужащим на оккупированных территориях отменили отпуска на период действия военного положения в Украине. В том числе им запретили увольнения с военной службы.

Также в Минобороны отмечают, что командование вооруженных сил РФ наращивает ведения разведки вдоль всей российско-украинской границы, разворачивая дополнительные силы.

К слову, из-за введения военного положения в Украине 3 декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают – всеобщей мобилизации не будет. А те все, кого призвали на собрание к праздникам, вернутся домой. А призвать должны 178 тысяч человек – именно такой у нас резерв первой очереди.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

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