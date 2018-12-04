14:34
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Постоянная боеготовность и никаких увольнений: как боевики реагируют на военное положение

      51 Читати новину українською
      Из-за военного положения на оккупированных территориях боевики ввели особый режим боеготовности, – Минобороны
      Из-за военного положения на оккупированных территориях боевики ввели особый режим боеготовности, – Минобороны / 24 канал

      На оккупированных территориях российское командование ввело так называемый особый режим поддержания постоянной боевой готовности. На период действия военного положения в отдельных областях Украины оккупанты отменили отпуска и увольнения для российских военных, а также активировали разведку.

      Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

      Читайте также: Сколько и какую технику Россия стянула к границе с Украиной: данные разведки

      В министерстве отмечают, что оккупанты ввели особый режим поддержания постоянной боевой готовности соединений и частей 1 и 2 армейского корпусов Вооруженных сил РФ. Таким образом пророссийские боевики готовятся к возможной активизации боевых действий.

      В частности, передовые позиции усиливаются дополнительными бронегруппами и артиллерийскими расчетами с обеспечением их двойным боекомплектом,
      – сказал он.

      Кроме того, российским военнослужащим на оккупированных территориях отменили отпуска на период действия военного положения в Украине. В том числе им запретили увольнения с военной службы.

      Также в Минобороны отмечают, что командование вооруженных сил РФ наращивает ведения разведки вдоль всей российско-украинской границы, разворачивая дополнительные силы.

      К слову, из-за введения военного положения в Украине 3 декабря начались военные сборы резервистов. В Минобороны отмечают – всеобщей мобилизации не будет. А те все, кого призвали на собрание к праздникам, вернутся домой. А призвать должны 178 тысяч человек – именно такой у нас резерв первой очереди.

      Воєнний стан в Україні

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Міністерство оборони України Военное положение в Украине Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Семенченко допрашивают в Генпрокуратуре: известны детали
       19 марта , 19:07
      Агрессия Кремля в Азовском море: в Вашингтоне призывают сходиться к посольству России
       26 ноября , 07:40
      Призер ЧМ-2018 прокомментировал переезд в Европу
       6 августа , 18:33
      Команда украинца позорно вылетела из Кубка Польши – у игроков был серьезный разговор с болельщиками
       31 октября , 00:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук