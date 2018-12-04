Постійна боєготовність та жодних звільнень: як бойовики реагують на воєнний стан в Україні

На окупованих територіях російське командування запровадило так званий особливий режим підтримання постійної бойової готовності. На період дії воєнного стану в окремих областях України окупанти скасували відпустки та звільнення для російських військових, а також активували розвідку.

Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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У міністерстві зазначають, що окупанти запровадили особливий режим підтримання постійної бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 армійського корпусів Збройних сил РФ. Таким чином проросійські бойовики готуються до можливої активізації бойових дій.

Зокрема, передові позиції посилюються додатковими бронегрупами й артилерійськими розрахунками із забезпеченням їх подвійним боєкомплектом,

– сказав він.

Окрім того, російським військовослужбовцям на окупованих територіях скасували відпустки на період дії воєнного стану в Україні. У тому числі їм заборонили звільнення з військової служби.

Також у Міноборони наголошують, що командування збройних сил РФ нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону, розгортаючи додаткові сили.

До слова, через запровадження воєнного стану в Україні 3 грудня розпочалися військові збори резервістів. В міноборони наголошують – загальної мобілізації не буде. А ті усі, кого покликали на збори до свят, повернуться додому. А покликати мають 178 тисяч людей – саме такий у нас резерв першої черги.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

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