Оккупанты на Донбассе увеличивают обстрелы: ранен украинский защитник
Пророссийские боевики 21 марта 10 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Стреляли в том числе и из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие враждебных действий был ранен украинский военный.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь 5 раз. Об этом информируют в штабе ООС.
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Возле каких населенных пунктов стреляли оккупанты:
- Возле Марьинки – огонь вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
- Возле Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
- Неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь 5 раз.
Стреляли боевики неподалеку:
- Новотошковского – из 8-ми миллиметровых минометов (выпустили 8 мин)
- Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров (15 мин)
- Попасной – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- Новолуганского – из миномета калибра 82 миллиметра (3 мины), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС получил ранения.
Карта оккупированных на Донбассе территории / Инфографика 24 канала
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