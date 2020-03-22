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      Оккупанты на Донбассе увеличивают обстрелы: ранен украинский защитник

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      Пророссийские боевики 21 марта 10 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Стреляли в том числе и из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие враждебных действий был ранен украинский военный.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь 5 раз. Об этом информируют в штабе ООС.

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      Возле каких населенных пунктов стреляли оккупанты:

      • Возле Марьинки – огонь вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • Вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
      • Возле Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
      • Неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь 5 раз.

      Стреляли боевики неподалеку:

      • Новотошковского – из 8-ми миллиметровых минометов (выпустили 8 мин)
      • Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров (15 мин)
      • Попасной – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • Новолуганского – из миномета калибра 82 миллиметра (3 мины), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС получил ранения.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных на Донбассе территории / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Война Операция Объединенных сил Новости Украины
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