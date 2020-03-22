Оккупанты на Донбассе увеличивают обстрелы: ранен украинский защитник

Пророссийские боевики 21 марта 10 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Стреляли в том числе и из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие враждебных действий был ранен украинский военный.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь 5 раз. Об этом информируют в штабе ООС. Смотрите также В "Слуге народа" назвали идею вступить в переговоры с боевиками попыткой выйти из тупика Возле каких населенных пунктов стреляли оккупанты: Возле Марьинки – огонь вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

Возле Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;

Неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты открывали огонь 5 раз. Стреляли боевики неподалеку: Новотошковского – из 8-ми миллиметровых минометов (выпустили 8 мин)

Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров (15 мин)

Попасной – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

Новолуганского – из миномета калибра 82 миллиметра (3 мины), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинских позиций один военнослужащий ООС получил ранения.

Карта оккупированных на Донбассе территории / Инфографика 24 канала