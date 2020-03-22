Окупанти на Донбасі збільшують обстріли: поранений український захисник
Проросійські бойовики 21 березня 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Стріляли, зокрема, і з забороненого мінськими угодами озброєння. Внаслідок ворожих дій був поранений український військовий.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь 5 разів. Про це інформують у штабі ООС.
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Біля яких населених пунктів стріляли окупанти:
- Біля Мар’їнки – вогонь вели з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- Поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- Біля Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
- Неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкривали вогонь 5 разів.
Стріляли бойовики неподалік:
- Новотошківського – з 8-ми міліметрових мінометів (випустили 8 мін);
- Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів (15 мін);
- Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- Новолуганського – з міномета калібру 82 міліметри (3 міни), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець ООС отримав поранення.
Карта окупованих на Донбасі території / Інфографіка 24 каналу
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