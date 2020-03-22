Окупанти на Донбасі збільшують обстріли: поранений український захисник

Проросійські бойовики 21 березня 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Стріляли, зокрема, і з забороненого мінськими угодами озброєння. Внаслідок ворожих дій був поранений український військовий.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь 5 разів. Про це інформують у штабі ООС. Дивіться також В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута Біля яких населених пунктів стріляли окупанти: Біля Мар’їнки – вогонь вели з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

Поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

Біля Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

Неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкривали вогонь 5 разів. Стріляли бойовики неподалік: Новотошківського – з 8-ми міліметрових мінометів (випустили 8 мін);

Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів (15 мін);

Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

Новолуганського – з міномета калібру 82 міліметри (3 міни), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Карта окупованих на Донбасі території / Інфографіка 24 каналу