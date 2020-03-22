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      Окупанти на Донбасі збільшують обстріли: поранений український захисник

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

      Проросійські бойовики 21 березня 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Стріляли, зокрема, і з забороненого мінськими угодами озброєння. Внаслідок ворожих дій був поранений український військовий.

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь 5 разів. Про це інформують у штабі ООС.

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      Біля яких населених пунктів стріляли окупанти:

      • Біля Мар’їнки – вогонь вели з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • Поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета;
      • Біля Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
      • Неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкривали вогонь 5 разів.

      Стріляли бойовики неподалік:

      • Новотошківського – з 8-ми міліметрових мінометів (випустили 8 мін);
      • Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів (15 мін);
      • Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • Новолуганського – з міномета калібру 82 міліметри (3 міни), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець ООС отримав поранення.

      карта окупованих територій
      Карта окупованих на Донбасі території / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Війна Операція Об'єднаних сил Новини України
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