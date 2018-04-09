Оккупанты назвали вероятную причину жуткого ДТП на переезде в Крыму

Смертельное столкновение микроавтобуса с электричкой в оккупированном Крыму могло произойти из-за того, что водитель первого транспортного средства мог уснуть за рулем.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте инцидента.

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"Электричка, предварительно, ехала из Феодосии в Армянск. На 124 километре на нерегулируемом переезде водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter по неустановленной причине выехал на железнодорожные пути перед идущей электричкой", – отметил он.

Как подчеркнул собеседник ресурса, по предварительным данным, водитель "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни".

Напомним, днем 8 апреля на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска маршрутное такси Mercedes Sprinter, которое выполняло рейс "Севастополь – Армянск", столкнулось с пригородным поездом "Керчь – Армянск". В результате аварии 7 человек погибли и по меньшей мере 10 получили различные травмы. По данным СМИ, среди погибших и пострадавших детей не было.