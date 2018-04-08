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Возросло количество погибших из-за столкновения электрички и маршрутки в Крыму: фото и видео

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Количество погибших в результате столкновения электрички и маршрутного такси на нерегулируемом переезде в Крыму возросло до семи человек.

Среди погибших, возможно, и водитель маршрутки.

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Стоит отметить, что по данным российских СМИ, внутри микроавтобуса Mercedes Sprinter находился ребенок, однако он остался жив. Всего внутри маршрутки было 13 человек.

Напомним, авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска. Маршрутное такси Mercedes Sprinter, которое выполняло рейс "Севастополь – Армянск", столкнулось с пригородным поездом "Керчь – Армянск".

Теги: Новости Украины железная дорога Аварии и ДТП Новости Крыма Жертвы Фотоновости
Источник: 24 Канал
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