Оккупанты не прекращают обстрел позиций ВСУ со вчерашнего дня: есть раненые

За прошедшие сутки, 30 мая, российские оккупационные войска восемь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. С начала суток, 31 мая, враг уже успел обстрелять ВСУ четыре раза. Среди наших военных потерь нет, однако есть двое раненых.

30 мая пророссийские боевики били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Читайте также: Главой миссии СММ ОБСЕ в Украине стал дипломат из Турции В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел обстрел вблизи Водяного, Песков, Опытного, Пищевика, Верхнеторецкого и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Новолуганское и Крымского. По данным разведки, один оккупант был ранен. 31 мая враг открыл огонь по позициям ВСУ возле Водяного, Красногоровки, Майского. Среди наших защитников потерь нет.