Окупанти не припиняють обстріл позицій ЗСУ відучора: є поранені

За минулу добу, 30 травня, російські окупаційні війська вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Від початку доби, 31 травня, ворог вже встиг обстріляти ЗСУ чотири рази. Серед наших військових втрат немає, проте є двоє поранених.

30 травня проросійські бойовики гатили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Читайте також: Главою місії СММ ОБСЄ в Україні став дипломат з Туреччини У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів обстріли поблизу Водяного, Пісків, Опитного, Піщевика, Верхньоторецького та Авдіївки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Новолуганського та Кримського. За даними розвідки, одного окупанта було поранено. 31 травня ворог відкрив вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного, Красногорівки, Травневого. Серед наших захисників втрат немає.