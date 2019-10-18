Оккупанты не выдают больному политзаключенному необходимые ему лекарства

Омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушении прав больного украинского активиста Олега Приходько в крымском СИЗО. Из-за этой ситуации Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой.

Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, отметила украинский омбудсмен в своем фейсбуке.

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Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки, но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают ему эту передачу,

– заявила Денисова.

Из-за нарушения прав Приходько она обратилась к российской уполномоченной по правам человека Москальковой с призывом принять немедленные меры для восстановления прав украинца.

Что известно о деле Приходько?

К дому украинского активиста в оккупированном Крыму вечером 9 октября ворвались представители ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении. Днем 10 октября сало известно, что украинца удерживают в здании, которое себе присвоила российская ФСБ.



Его обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у Приходько оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.



Уже 11 октября "суд" оккупантов принял решение о мере пресечения для активиста в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

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