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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Оккупанты не выдают больному политзаключенному необходимые ему лекарства

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      Денисова обратилась к Москальковой из-за нарушения прав пленника Приходько
      Денисова обратилась к Москальковой из-за нарушения прав пленника Приходько / ua.krymr.com

      Омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушении прав больного украинского активиста Олега Приходько в крымском СИЗО. Из-за этой ситуации Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой.

      Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, отметила украинский омбудсмен в своем фейсбуке.

      К слову: Новый обмен пленными будет состоять из трех групп людей

      Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки, но сотрудники пенитенциарного заведения не выдают ему эту передачу,
      – заявила Денисова.

      Из-за нарушения прав Приходько она обратилась к российской уполномоченной по правам человека Москальковой с призывом принять немедленные меры для восстановления прав украинца.

      Что известно о деле Приходько?
      К дому украинского активиста в оккупированном Крыму вечером 9 октября ворвались представители ФСБ. Его вместе с женой Любой вывезли в неизвестном направлении. Днем 10 октября сало известно, что украинца удерживают в здании, которое себе присвоила российская ФСБ.

      Его обвиняют в подготовке теракта в Саках. В гараже у Приходько оккупанты якобы нашли тротиловую шашку, нарезные электроды для сварки и тому подобное.

      Уже 11 октября "суд" оккупантов принял решение о мере пресечения для активиста в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

      українці в полоні РосіїСколько украинцев находятся в российском плену / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Людмила Денисова Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
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