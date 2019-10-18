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      Окупанти не видають хворому політв'язню необхідні йому ліки

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      Денісова звернулась до Москалькової через порушення прав бранця Приходька
      Денісова звернулась до Москалькової через порушення прав бранця Приходька / ua.krymr.com

      Омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав хворого українського активіста Олега Приходька у кримському СІЗО. Через цю ситуацію Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової.

      Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи, зазначила українська омбудсмен у своєму фейсбуці.

      До слова: Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

      Його рідні передали необхідні для лікування медикаменти та окуляри, лле співробітники пенітенціарного закладу не видають йому цю передачу,
      – заявила Денісова.

      Через порушення прав Приходька вона звернулася до російської уповноваженої з прав людини Москалькової з закликом вжити негайних заходів для відновлення прав українця.

      Що відомо про справу Приходька?До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня сало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.

      Його звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі у Приходька окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.

      Вже 11 жовтня "суд" окупантів ухвалив рішення про запобіжний захід для активіста у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.

      українці в полоні Росії
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Криму Новини політики Людмила Денісова Новини Росії Українці в полоні РФ Анексія Криму
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