Окупанти не видають хворому політв'язню необхідні йому ліки

Омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав хворого українського активіста Олега Приходька у кримському СІЗО. Через цю ситуацію Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової.

Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи, зазначила українська омбудсмен у своєму фейсбуці.

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Його рідні передали необхідні для лікування медикаменти та окуляри, лле співробітники пенітенціарного закладу не видають йому цю передачу,

– заявила Денісова.

Через порушення прав Приходька вона звернулася до російської уповноваженої з прав людини Москалькової з закликом вжити негайних заходів для відновлення прав українця.

Що відомо про справу Приходька?До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня сало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.



Його звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі у Приходька окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.



Вже 11 жовтня "суд" окупантів ухвалив рішення про запобіжний захід для активіста у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.



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