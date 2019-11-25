Оккупанты обстреляли Марьинку: под огонь боевиков попала женщина с ребенком
Пророссийские боевики из стрелкового оружия ранили женщину в Марьинке. Сейчас она находится в больнице города Курахово.
По оценкам медиков, состояние раненого стабильное. Об этом сообщает штаб ООС.
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По данным украинских военных, местная жительница Юлия Т. шла по городу со своим 3-летним ребенком.
Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и левое плечо.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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