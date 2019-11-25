Оккупанты обстреляли Марьинку: под огонь боевиков попала женщина с ребенком

Пророссийские боевики из стрелкового оружия ранили женщину в Марьинке. Сейчас она находится в больнице города Курахово.

По оценкам медиков, состояние раненого стабильное. Об этом сообщает штаб ООС. К теме: Военный получил более 50 ранений после атаки с территории России: фото По данным украинских военных, местная жительница Юлия Т. шла по городу со своим 3-летним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и левое плечо.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала