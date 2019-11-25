Военный получил более 50 ранений после атаки с территории России: фото

Российские войска 17 ноября атаковали украинских бойцов из собственной территории с помощью беспилотника, который сбросил взрывчатку. Тогда в результате атаки сержант 46-й десантно-штурмовой бригады получил около 50 осколочных ранений.

В этом случае россияне применили новый вид боеприпаса, сообщает журналист Юрий Бутусов.

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Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Хотя Сизое на самой границе с Россией, а потому россияне не могли не знать о нападении, там они воюют – их ПВО, их солдаты, их беспилотники,

– рассказал журналист.

Он подчеркивает, что сначала, когда он рассказал историю о коварной атаке России, то нарвался на шквал критики, мол, ранение может быть не боевым, а военный мог просто сам подорваться на гранате.

Не хотели регистрировать ранения как боевые и в штабе, так как "не поверили". Впрочем, со временем все изменилось после реакции Дмитрия и Оксаны Корчинских.



Раненый украинский боец ​​проходит курс лечения

"Украинский защитник получил около 50 осколочных поражений по всему телу. Во время их удаления с помощью медицинского магнита половина осколков не магнитилась. По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имели разную структурную основу", – рассказали затем в Минобороны.

Сам раненый боец ​​рассказывал, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте. После этого мелкие осколки поразили личный состав, который находился под эпицентром взрыва.



Обломки, которые извлекли из украинского военного

Что известно о коварной атаке России?

17 ноября войска агрессора атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизое, расположенное рядом с российско-украинской границей, с территории России.

Для этого оккупанты использовали беспилотник, к которому прикрепили взрывчатку. Вследствие коварной атаки получил многочисленные повреждения сержант 46-й десантно-штурмовой бригады.