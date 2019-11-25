Військовий отримав понад 50 поранень після атаки з території Росії: фото

Російські війська 17 листопада атакували українських бійців з власної території за допомогою безпілотника, який скинув вибухівку. Тоді внаслідок атаки сержант 46-ої десантно-штурмової бригади отримав близько 50 осколкових поранень.

У цьому випадку росіяни застосували новий вид боєприпасу, повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

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Характер поранень однозначно вказує на повітряний підрив. Керівництво України, як зазвичай, ніяк не відреагувало на атаку. Хоча Сізе на самому кордоні з Росією, а тому росіяни не могли не знати про напад, там вони воюють – їх ППО, їх солдати, їх безпілотники,

– розповів журналіст.

Він підкреслює, що спершу, коли він розповів історію про підступну атаку Росії, то нарвався на шквал критики, що мовляв, поранення може бути не бойовим, а військовий міг просто сам підірватися на гранаті.

Не хотіли реєструвати поранення як бойове і в штабі, бо "не повірили". Втім згодом усе змінилося після реакції Дмитра і Оксани Корчинських.



Поранений український боєць проходить курс лікування

"Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення за допомогою медичного магніту половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряду мали різну структурну основу", – розповіли потім у Міноборони.

Сам поранений боєць розповідав, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті. Після цього дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху.



Уламки, які витягли з українського військового

Що відомо про підступну атаку Росії?

17 листопада війська агресора атакували позиції українських військових поблизу села Сізе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном, з території Росії.

Для цього окупанти використали безпілотник, до якого прикріпили вибухівку. Внаслідок підступної атаки зазнав численних ушкоджень сержант 46-ої десантно-штурмової бригади.