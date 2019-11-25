Окупанти обстріляли Мар'їнку: під вогонь бойовиків потрапила жінка з дитиною
Проросійські бойовики зі стрілецької зброї поранили жінку у Мар'їнці. Зараз вона перебуває у лікарні міста Курахове.
За оцінками медиків, стан пораненої стабільний. Про це повідомляє штаб ООС.
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За даними українських військових, місцева жителька Юлія Т. йшла містом зі своєю 3-річною дитиною.
Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину та плече зліва.
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