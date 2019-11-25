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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Окупанти обстріляли Мар'їнку: під вогонь бойовиків потрапила жінка з дитиною

      575 Читать новость на русском
      Бойовики продовжують обстріли українських позицій / соцмережі

      Проросійські бойовики зі стрілецької зброї поранили жінку у Мар'їнці. Зараз вона перебуває у лікарні міста Курахове.

      За оцінками медиків, стан пораненої стабільний. Про це повідомляє штаб ООС.

      До теми: Військовий отримав понад 50 поранень після атаки з території Росії: фото

      За даними українських військових, місцева жителька Юлія Т. йшла містом зі своєю 3-річною дитиною.

      Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину та плече зліва.


      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Постраждалі Мар'їнка
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