Окупанти обстріляли Мар'їнку: під вогонь бойовиків потрапила жінка з дитиною

Проросійські бойовики зі стрілецької зброї поранили жінку у Мар'їнці. Зараз вона перебуває у лікарні міста Курахове.

За оцінками медиків, стан пораненої стабільний. Про це повідомляє штаб ООС. До теми: Військовий отримав понад 50 поранень після атаки з території Росії: фото За даними українських військових, місцева жителька Юлія Т. йшла містом зі своєю 3-річною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину та плече зліва.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу