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      Оккупанты обстреляли мирных жителей на Луганщине

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      Пророссийские боевики ежедневно обстреливают городок Золотое, на Луганщине. Он образовался из нескольких поселков и поделен на пять частей. Четыре из них – под контролем украинской армии, и только Золотое-5 оккупировано российскими террористами.

      Именно в него российские наемники ежедневно стреляют. За пять лет войны верхние этажи домов почти полностью уничтожены.

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      Однако здесь еще продолжают жить люди. Некоторые из них даже научились различать калибры и направление стрельбы. Жительница Золотого Ирина отметила, что даже ребенок это может различить.

      Женщина не может выехать из городка, потому что некуда, поэтому она вынуждена каждую ночь прятаться от обстрелов в квартире.

      Обычно становлюсь возле входной двери или там, где нет окон. А где можно спрятаться? Они обстреливают отовсюду. Вот и остается либо возле дверей, либо в дальнем углу,
      – рассказала Ирина.

      Украинские армейцы отметили, что враг очень часто стреляет хаотично, однако понимает по чему бьет.

      Окупанти обстрілюють Золоте кожен день
      Оккупанты обстреливают Золотое каждый день

      Военнослужащий ВСУ Денис родом с Луганщины, поэтому война за свою землю для него ближе, чем для кого-либо.

      В общем я не жалею, что пошел служить по контракту. К обстрелам уже привыкли. Такие громкие звуки мы слышим каждый день,
      – отметил Денис.

      Український захисник
      Украинский защитник

      Наши солдаты готовы к любым провокациям врага, потому их оружие всегда почищено и заряжено.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Оружие Украина – Россия Война на Донбассе Война Вооруженные силы Украины Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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