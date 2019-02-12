Оккупанты обстреляли мирных жителей на Луганщине

Пророссийские боевики ежедневно обстреливают городок Золотое, на Луганщине. Он образовался из нескольких поселков и поделен на пять частей. Четыре из них – под контролем украинской армии, и только Золотое-5 оккупировано российскими террористами.

Именно в него российские наемники ежедневно стреляют. За пять лет войны верхние этажи домов почти полностью уничтожены.

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Однако здесь еще продолжают жить люди. Некоторые из них даже научились различать калибры и направление стрельбы. Жительница Золотого Ирина отметила, что даже ребенок это может различить.

Женщина не может выехать из городка, потому что некуда, поэтому она вынуждена каждую ночь прятаться от обстрелов в квартире.

Обычно становлюсь возле входной двери или там, где нет окон. А где можно спрятаться? Они обстреливают отовсюду. Вот и остается либо возле дверей, либо в дальнем углу,

– рассказала Ирина.

Украинские армейцы отметили, что враг очень часто стреляет хаотично, однако понимает по чему бьет.



Оккупанты обстреливают Золотое каждый день

Военнослужащий ВСУ Денис родом с Луганщины, поэтому война за свою землю для него ближе, чем для кого-либо.

В общем я не жалею, что пошел служить по контракту. К обстрелам уже привыкли. Такие громкие звуки мы слышим каждый день,

– отметил Денис.



Украинский защитник

Наши солдаты готовы к любым провокациям врага, потому их оружие всегда почищено и заряжено.