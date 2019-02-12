Оккупанты обстреляли мирных жителей на Луганщине
Пророссийские боевики ежедневно обстреливают городок Золотое, на Луганщине. Он образовался из нескольких поселков и поделен на пять частей. Четыре из них – под контролем украинской армии, и только Золотое-5 оккупировано российскими террористами.
Именно в него российские наемники ежедневно стреляют. За пять лет войны верхние этажи домов почти полностью уничтожены.
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Однако здесь еще продолжают жить люди. Некоторые из них даже научились различать калибры и направление стрельбы. Жительница Золотого Ирина отметила, что даже ребенок это может различить.
Женщина не может выехать из городка, потому что некуда, поэтому она вынуждена каждую ночь прятаться от обстрелов в квартире.
Обычно становлюсь возле входной двери или там, где нет окон. А где можно спрятаться? Они обстреливают отовсюду. Вот и остается либо возле дверей, либо в дальнем углу,
– рассказала Ирина.
Украинские армейцы отметили, что враг очень часто стреляет хаотично, однако понимает по чему бьет.
Оккупанты обстреливают Золотое каждый день
Военнослужащий ВСУ Денис родом с Луганщины, поэтому война за свою землю для него ближе, чем для кого-либо.
В общем я не жалею, что пошел служить по контракту. К обстрелам уже привыкли. Такие громкие звуки мы слышим каждый день,
– отметил Денис.
Украинский защитник
Наши солдаты готовы к любым провокациям врага, потому их оружие всегда почищено и заряжено.