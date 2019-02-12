Окупанти обстріляли мирних мешканців на Луганщині

Проросійські бойовики щодня обстрілюють містечко Золоте, що на Луганщині. Воно утворилося з декількох селищ та поділене на п'ять частин. Чотири з них – під контролем української армії, і лише Золоте-5 окуповане російськими терористами.

Саме в нього російські найманці щодня стріляють. За п'ять років війни верхні поверхи будинків майже повністю знищені.

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Проте тут ще продовжують жити люди. Деякі з них навіть навчилися розрізняти калібри та напрямок стрільби. Мешканка Золотого Ірина наголосила, що навіть дитина це може розрізнити.

Жінка не може виїхати з містечка, адже немає куди, тому вона змушена кожної ночі ховатися від обстрілів у квартирі.

Зазвичай стаю біля вхідних дверей, або там, де немає вікон. А де можна сховатися? Вони звідусіль обстрілюють. От і залишається або біля дверей, або у дальньому кутку,

– розповіла Ірина.

Українські армійці наголосили, що ворог дуже часто стріляє хаотично, проте розуміє по чому б'є.



Окупанти обстрілюють Золоте кожен день

Військовослужбовець ЗСУ Денис родом з Луганщини, тому війна за свою землю для нього ближче, ніж для будь-кого.

Загалом я не шкодую, що пішов служити за контрактом. До обстрілів вже звик. Такі гучні звуки ми чуємо кожен день,

– зазначив Денис.



Український захисник

Наші солдати готові до будь-яких провокацій ворога, тому їх зброя завжди почищена та заряджена.