Окупанти обстріляли мирних мешканців на Луганщині
Проросійські бойовики щодня обстрілюють містечко Золоте, що на Луганщині. Воно утворилося з декількох селищ та поділене на п'ять частин. Чотири з них – під контролем української армії, і лише Золоте-5 окуповане російськими терористами.
Саме в нього російські найманці щодня стріляють. За п'ять років війни верхні поверхи будинків майже повністю знищені.
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Проте тут ще продовжують жити люди. Деякі з них навіть навчилися розрізняти калібри та напрямок стрільби. Мешканка Золотого Ірина наголосила, що навіть дитина це може розрізнити.
Жінка не може виїхати з містечка, адже немає куди, тому вона змушена кожної ночі ховатися від обстрілів у квартирі.
Зазвичай стаю біля вхідних дверей, або там, де немає вікон. А де можна сховатися? Вони звідусіль обстрілюють. От і залишається або біля дверей, або у дальньому кутку,
– розповіла Ірина.
Українські армійці наголосили, що ворог дуже часто стріляє хаотично, проте розуміє по чому б'є.
Окупанти обстрілюють Золоте кожен день
Військовослужбовець ЗСУ Денис родом з Луганщини, тому війна за свою землю для нього ближче, ніж для будь-кого.
Загалом я не шкодую, що пішов служити за контрактом. До обстрілів вже звик. Такі гучні звуки ми чуємо кожен день,
– зазначив Денис.
Український захисник
Наші солдати готові до будь-яких провокацій ворога, тому їх зброя завжди почищена та заряджена.