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      Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ракетных комплексов: двое раненых

      60 Читати новину українською
      На фронте ранили двух украинских военных
      На фронте ранили двух украинских военных / 24 канал

      26 апреля российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Вследствии обстрелов двое наших защитников получили ранения.

      Враг использовал вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под обстрелами оказались позиции ВСУ возле Павлополя, Песков, Опытного, Марьинки, Чермалыка и Широкино.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли вблизи Луганского, Крымского, Светлодарска.

      Потери у пророссийских боевиков уточняются.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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