Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из ракетных комплексов: двое раненых
26 апреля российские оккупационные войска 13 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Вследствии обстрелов двое наших защитников получили ранения.
Враг использовал вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под обстрелами оказались позиции ВСУ возле Павлополя, Песков, Опытного, Марьинки, Чермалыка и Широкино.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли вблизи Луганского, Крымского, Светлодарска.
Потери у пророссийских боевиков уточняются.