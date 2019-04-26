Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з ракетних комплексів: двоє поранених
26 квітня російські окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє наших захисників зазнали поранень.
Ворого використав озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстрілами опинились позиції Зсу біля Павлополя, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Чермалика та Широкиного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли поблизу Луганського, Кримського, Світлодарська.
Втрати у проросійських бойовиків уточнюються.