Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть раненые

Российские оккупационные войска продолжают цинично обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 24 декабря боевики 9 раз открывали огонь по украинским защитникам. К сожалению, двое военных получили ранения.

Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Березового,

Новолуганского,

Крымского,

Светлодарска,

Троицкого,

Шумов.

В результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения,

– отметили в штабе.

Уже с начала суток, 25 ноября, оккупанты успели один раз открыть огонь по украинским бойцам вблизи Крымского. К сожалению, один военный получил ранения.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала