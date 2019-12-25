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      Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть раненые

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      Боевики снова обстреляли украинских бойцов на Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска продолжают цинично обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. 24 декабря боевики 9 раз открывали огонь по украинским защитникам. К сожалению, двое военных получили ранения.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Интересно: Разведение на Донбассе: Пристайко рассказал, какова ситуация с определением участков

      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Березового,
      • Новолуганского,
      • Крымского,
      • Светлодарска,
      • Троицкого,
      • Шумов.

      В результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения,
      – отметили в штабе.

      Уже с начала суток, 25 ноября, оккупанты успели один раз открыть огонь по украинским бойцам вблизи Крымского. К сожалению, один военный получил ранения.

       

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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