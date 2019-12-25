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      Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: є поранені

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      Бойовики знову обстріляли українських бійців на Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська продовжують цинічно обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. 24 грудня бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських захисниках. На жаль, двоє війських отримали поранення.

      Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

      • Березового,
      • Новолуганського,
      • Кримського,
      • Світлодарська,
      • Троїцького,
      • Шумів.

      Унаслідок ворожих обстрілів один війський Об'єднаних сил отримав поранення,
      – наголосили у штабі.

      Вже з початку доби, 25 листопада, окупанти встигли один раз відкрити вогонь по українських бійцях поблизу Кримського. На жаль, один військовий отримав поранення.

       

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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