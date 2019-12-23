Розведення на Донбасі: Пристайко розповів, яка ситуація із визначенням ділянок

До наступної зустрічі у нормандському форматі повинні не лише визначити ділянки для розведення, а й провести його. Наразі не називають ділянки, які пропонує Україна.

На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення. Про це глава МЗС України Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Знайте більше: Пристайко заявив про можливість зміни мінських угод: було б бажання

Пристайко додав, що "сподівається на те, що ці ділянки будуть опрацьовані".

Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо,

– сказав він.

Так, наступний саміт у нормандському форматі повинен відбутися у квітні 2020 року. Попередня і перша від 2016 року зустріч "нормандської четвірки" відбулась 9 грудня у Парижі.

Міністр висловив сподівання, що розведення відбудеться до цього часу.

"Не тільки визначено до саміту. Ми сподіваємось, що до наступного саміту відбудеться розведення", – зазначив Пристайко.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу