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      Розведення на Донбасі: Пристайко розповів, яка ситуація із визначенням ділянок

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      Сподіваємося, що розведення відбудеться до наступного саміту, – Пристайко / Getty Images

      До наступної зустрічі у нормандському форматі повинні не лише визначити ділянки для розведення, а й провести його. Наразі не називають ділянки, які пропонує Україна.

      На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення. Про це глава МЗС України Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

      Знайте більше: Пристайко заявив про можливість зміни мінських угод: було б бажання

      Пристайко додав, що "сподівається на те, що ці ділянки будуть опрацьовані".

      Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо,
      – сказав він.

      Так, наступний саміт у нормандському форматі повинен відбутися у квітні 2020 року. Попередня і перша від 2016 року зустріч "нормандської четвірки" відбулась 9 грудня у Парижі. 

      Міністр висловив сподівання, що розведення відбудеться до цього часу.

      "Не тільки визначено до саміту. Ми сподіваємось, що до наступного саміту відбудеться розведення", – зазначив Пристайко.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі?

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.


      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Розведення військ Нормандський формат Війна на Донбасі
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