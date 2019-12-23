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      Пристайко заявив про можливість зміни мінських угод: було б бажання

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      Пристайко: Незрозумілість у мінських угодах вигідна тому, хто не хочу уточнення / ukranews.com

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у мінські домовленості доволі легко можуть бути внесені корективи. За його словами, для цього потрібне лише бажання країн-підписантів.

      Це питання можна вирішити з метою зрушити далі у питанні завершення війни на Донбасі, підкреслив Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу".

      До слова: Ми не поступаємося нічим, – Пристайко розповів про "танці з бубном" у стосунках з Росією

      Якщо б чотири лідери знову зібралися і сказали, що це реально не працює, то вони можуть поміняти Мінськ коли завгодно. Угоди – це продукт роботи делегацій, а не догма,
      – наголосив глава МЗС.

      На його думку, це могло б допомогти розблокувати окремі принципові речі. Серед проблемних питань він назвав пункт про кордон, формулювання про передачу якого під контроль України є не зовсім зрозумілим.

      "Якщо серйозно говорити про вибори, то пункт про кордон доведеться адаптувати. Нинішня амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", – заявив Вадим Пристайко.

      На чому загальмувало питання кордону?Україна і Росія дотримуються абсолютно протилежних поглядів щодо моменту повернення українського контролю за кордоном з Росією. Коли Україна наполягає, що це має відбутися за день до виборів на окупованому Донбасі, то Росія наполягає: день опісля.

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      Про що Україна і Росія домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Мінські домовленості
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