Пристайко заявил о возможности изменения минских соглашений: было бы желание

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в минских договоренностях довольно легко могут быть внесены коррективы. По его словам, для этого нужно лишь желание стран-подписантов.

Этот вопрос можно решить с целью двинуться дальше в вопросе завершения войны на Донбассе, подчеркнул Пристайко в интервью "Укринформу".

К слову: Мы не уступаем ни в чем, – Пристайко рассказал о "танце с бубном" в отношениях с Россией

Если бы четыре лидеры вновь собрались и сказали, что это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно. Соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма,

– подчеркнул глава МИД.

По его мнению, это могло бы помочь разблокировать отдельные принципиальные вещи. Среди проблемных вопросов он назвал пункт о границе, формулировка о передаче под контроль Украины является не совсем понятной.

"Если серьезно говорить о выборах, то пункт о границе придется адаптировать. Нынешняя амбивалентность и неясность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", – заявил Вадим Пристайко.

На чем затормозил вопрос границы?Украина и Россия придерживаются совершенно противоположных взглядов относительно момента возвращения украинского контроля за границей с Россией. Когда Украина настаивает, что это должно произойти за день до выборов на оккупированном Донбассе, то Россия настаивает: день спустя.



О чем Украина и Россия договорились на нормандской встрече в Париже / инфографика 24 канала