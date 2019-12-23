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      Пристайко заявил о возможности изменения минских соглашений: было бы желание

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      Пристайко: Непонятность в минских соглашениях выгодна тому, кто не хочет уточнения / ukranews.com

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в минских договоренностях довольно легко могут быть внесены коррективы. По его словам, для этого нужно лишь желание стран-подписантов.

      Этот вопрос можно решить с целью двинуться дальше в вопросе завершения войны на Донбассе, подчеркнул Пристайко в интервью "Укринформу".

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      Если бы четыре лидеры вновь собрались и сказали, что это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно. Соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма,
      – подчеркнул глава МИД.

      По его мнению, это могло бы помочь разблокировать отдельные принципиальные вещи. Среди проблемных вопросов он назвал пункт о границе, формулировка о передаче под контроль Украины является не совсем понятной.

      "Если серьезно говорить о выборах, то пункт о границе придется адаптировать. Нынешняя амбивалентность и неясность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", – заявил Вадим Пристайко.

      На чем затормозил вопрос границы?Украина и Россия придерживаются совершенно противоположных взглядов относительно момента возвращения украинского контроля за границей с Россией. Когда Украина настаивает, что это должно произойти за день до выборов на оккупированном Донбассе, то Россия настаивает: день спустя.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Вадим Пристайко Новости Украины Новости политики Минские договоренности
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