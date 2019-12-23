Разведение на Донбассе: Пристайко рассказал, какова ситуация с определением участков
До следующей встречи в нормандском формате должны не только определить участки для разведения, а и провести его. Сейчас не называют участки, которые предлагает Украина.
На заседании ТКГ в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью "Укринформу".
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Пристайко добавил, что "надеется на то, что эти участки будут проработаны".
Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем,
– сказал он.
Так, следующий саммит в нормандском формате должен состояться в апреле 2020 года. Предыдущая и первая от 2016 года встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря в Париже.
Министр выразил надежду, что разведение произойдет до єтого времени.
"Не только определено до саммита. Мы надеемся, что к следующему саммиту состоится разведение", – отметил Пристайко.
Где уже произошло разведение сил на Донбассе?
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.