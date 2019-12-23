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      Разведение на Донбассе: Пристайко рассказал, какова ситуация с определением участков

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      Надеемся, что разведение состоится до следующего саммита, – Пристайко / Getty Images

      До следующей встречи в нормандском формате должны не только определить участки для разведения, а и провести его. Сейчас не называют участки, которые предлагает Украина.

      На заседании ТКГ в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью "Укринформу".

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      Пристайко добавил, что "надеется на то, что эти участки будут проработаны".

      Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем,
      – сказал он.

      Так, следующий саммит в нормандском формате должен состояться в апреле 2020 года. Предыдущая и первая от 2016 года встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря в Париже.

      Министр выразил надежду, что разведение произойдет до єтого времени.

      "Не только определено до саммита. Мы надеемся, что к следующему саммиту состоится разведение", – отметил Пристайко.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.


      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Нормандский формат Разведение войск МИД Украины Вадим Пристайко Новости Украины Новости политики
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