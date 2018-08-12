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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из тяжелого вооружения: есть раненые

31 Читати новину українською
На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ
На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ / Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. Вследствие враждебных действий двое украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

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"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

Так, пророссийские боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Кроме того, оккупанты обстреляли защитников Крымского, Водяного и Лебединского с минометов калибром 120 и 82 миллиметров, а по позициям ВСУ у Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения,
– добавили в штабе.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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