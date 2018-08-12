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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з важкого озброєння: є поранені

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На Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ
На Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння. Внаслідок ворожих дій двоє українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Так, проросійські бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Світлодарськ, Зайцеве, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Окрім того, окупанти обстріляли захисників Кримського, Водяного та Лебединського із мінометів калібром 120 та 82 міліметрів, а по позиціях ЗСУ біля Миколаївки, що на Донецькому напрямку, працювала ворожа снайперська пара.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення,
– додали у штабі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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