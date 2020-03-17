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      Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один украинский военный ранен

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      16 марта пророссийские боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.

      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 5 обстрілів:

      • двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.

      Два обстріли здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;
      • неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.

      Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 23 військових – список дивіться за посиланням.

      оос війна на донбасі
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики Новости Украины
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