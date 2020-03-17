Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: один український військовий поранений
16 березня проросійські бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 5 обстрілів:
- двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.
Два обстріли здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;
- неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.
Важливо! Попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 23 військових – список дивіться за посиланням.
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